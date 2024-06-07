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Жителям Таганрога рассказали, какие вещи необходимо иметь в автомобиле по закону

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Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, какие вещи обязательно должны быть в каждом автомобиле, и что грозит за их отсутствие.

Новости Таганрога

Обязанности водителей прописаны в Правилах дорожного движения. Есть вещи, которые автомобилистам нужно иметь по закону — это не право, а требование.

Документы

Инспекторам по требованию нужно предъявить:

  • права;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • полис ОСАГО — может быть в электронном виде;
  • подтверждение инвалидности — если на транспорте установлен знак «Инвалид».
  • Штраф за езду без документов — 500 рублей.

Знак аварийной остановки

Водители обязаны устанавливать его при ДТП, вынужденной остановке в запрещенных местах или там, где другие водители могут не заметить стоящий автомобиль.

Если не выставить знак при ДТП — штраф 1 000 рублей.

Аптечка

Для оказания первой помощи пострадавшим в случае ДТП.

Отсутствие аптечки и знака аварийной остановки больше не являются причинами, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. За факт отсутствия инспекторы не штрафуют, но обязанность водителей оказывать первую помощь и выставлять знак аварийной остановки по-прежнему прописана в ПДД.

Куртка, жилет или жилет-накидка со светоотражающими полосами

Их нужно надевать:

  • при нахождении на проезжей части или обочине;
  • в случае вынужденной остановки или ДТП;
  • вне населенных пунктов;
  • в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Штраф без жилета при ДТП — 1 000 рублей.

Детское автокресло

При перевозке детей до 7 лет.

Штраф за отсутствие автокресла — 3 000 рублей.

Автолюбителям посоветовали установить приложение «Госуслуги Авто», чтобы оформлять ДТП по европротоколу и возмещение по ОСАГО, предъявлять документы в электронном виде, получать уведомления о штрафах.

Ранее мы рассказывали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги Дом».

Фото из архива «Таганрогской правды»

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автоаптечки госуслуги правила дорожного движения штраф
Таганрогская правда
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