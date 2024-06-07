Жителям Таганрога рассказали, какие вещи необходимо иметь в автомобиле по закону

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, какие вещи обязательно должны быть в каждом автомобиле, и что грозит за их отсутствие.
Обязанности водителей прописаны в Правилах дорожного движения. Есть вещи, которые автомобилистам нужно иметь по закону — это не право, а требование.
Документы
Инспекторам по требованию нужно предъявить:
- права;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- полис ОСАГО — может быть в электронном виде;
- подтверждение инвалидности — если на транспорте установлен знак «Инвалид».
- Штраф за езду без документов — 500 рублей.
Знак аварийной остановки
Водители обязаны устанавливать его при ДТП, вынужденной остановке в запрещенных местах или там, где другие водители могут не заметить стоящий автомобиль.
Если не выставить знак при ДТП — штраф 1 000 рублей.
Аптечка
Для оказания первой помощи пострадавшим в случае ДТП.
Отсутствие аптечки и знака аварийной остановки больше не являются причинами, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. За факт отсутствия инспекторы не штрафуют, но обязанность водителей оказывать первую помощь и выставлять знак аварийной остановки по-прежнему прописана в ПДД.
Куртка, жилет или жилет-накидка со светоотражающими полосами
Их нужно надевать:
- при нахождении на проезжей части или обочине;
- в случае вынужденной остановки или ДТП;
- вне населенных пунктов;
- в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.
Штраф без жилета при ДТП — 1 000 рублей.
Детское автокресло
При перевозке детей до 7 лет.
Штраф за отсутствие автокресла — 3 000 рублей.
Автолюбителям посоветовали установить приложение «Госуслуги Авто», чтобы оформлять ДТП по европротоколу и возмещение по ОСАГО, предъявлять документы в электронном виде, получать уведомления о штрафах.
Ранее мы рассказывали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги Дом».
Фото из архива «Таганрогской правды»