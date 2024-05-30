Жителям Таганрога рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги Дом»

Напоминаем, что Минцифры совместно с Минстроем запустили новое приложение «Госуслуги Дом» для решения всех вопросов жилищно‑коммунального хозяйства (ЖКХ) в режиме одного окна.
С помощью «Госуслуги Дом» можно:
- передавать показания счётчиков;
- оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии;
- узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;
- направлять заявки в управляющую организацию;
- участвовать в голосованиях по общедомовым вопросам.
Совместно с VK Мессенджером в приложении запущены домовые чаты — в них можно познакомиться с соседями, обсудить и вместе решить проблемы дома, проводить опросы перед общедомовыми собраниями.
Данные о собственности подгружаются в приложение из ЕГРН.
Пока пользоваться «Госуслуги Дом» могут только собственники жилья в многоквартирных домах. В будущем просматривать общую информацию по дому смогут все жильцы квартир.
Какую информацию можно найти в приложении?
«Госуслуги Дом» содержит всю информацию, которую управляющие и ресурсоснабжающие организации передают в Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ), например:
- о способах управления домом, проведённых общедомовых собраниях собственников и протоколах собраний;
- приборах учёта и сроках их поверок;
- предоставляемых жилищно‑коммунальных услугах (ЖКУ);
- тарифах.
Как пользоваться приложением?
Скачайте «Госуслуги Дом» в Google Play, App Store, RuStore или AppGallery.
Войдите с учётной записью от Госуслуг.
Сведения о вашей собственности загрузятся из баз данных Росреестра. Если информация о недвижимости устарела, в приложении можно подать заявку на её актуализацию и добавление данных.