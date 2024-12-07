Жителям Таганрога рассказали, какие штрафы будут платить владельцы домашних животных

Владельцы животных станут ответственнее — в конце ноября Президент России подписал закон, вводящий штрафы за нарушение требований к содержанию домашних животных, например, правил выгула собак.

Изменения внесены в статью 8.52 КоАП РФ. Госдума на своих информационных ресурсах рассказала, какие штрафы теперь будут платить владельцы домашних животных.

Так, за нарушение требований к содержанию домашних животных штрафы составят: для граждан — до 3000 руб., для должностных лиц — до 15 000 руб., для юрлиц — до 30 000 руб.

«Принятые нормы пойдут на пользу как людям, так и животным и направлены на то, чтобы питомцы никому не причинили вреда и никто не навредил им», — отмечается в сообщении Telegram-канала Госдумы.

За что именно будут штрафовать? Список требований к содержанию домашних животных содержится в ст. 15 ФЗ от 2712.2018 № 498-ФЗ.

В частности, нельзя выгуливать собак на детских площадках и на территории школ, нужно убирать за животным продукты жизнедеятельности. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность окружающих и сохранность чужого имущества. То есть владелец обязан следить за своим животным в общественном месте — например, управлять им при помощи поводка или ошейника.

Исключения в законе сделаны для собак-поводырей, они проходят специальное обучение и не агрессивны.

Кто будет контролировать? Следить за исполнением закона будут местные органы власти. Поспособствовать тому, чтобы закон не нарушали, смогут граждане, например снимая на камеры телефонов нарушения при выгуле собак.

Какая еще ответственность может грозить владельцу домашнего питомца? Если по недосмотру хозяина животное испортило чужое имущество, погрызло другую собаку или укусило человека, но уголовного состава в этом нет, то штраф составит до 200 000 руб. (п. 4.3 ст. 8.52 КоАП).

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности — это уже уголовная ответственность, за что предусмотрено наказание вплоть до ареста или лишения свободы (ст. 118 УК РФ).

Фото Олега Хмелевского