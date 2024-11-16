Жителям Таганрога рассказали, как сохранить здоровье в сезон простуд

Резкое похолодание при переходе от тепла к настоящей осени, особенно в наших краях, настигает, как правило, внезапно из-за обманчивого «бабьего лета» и частого перепада температур. При этом в первую очередь страдает иммунитет: и двух минут на сквозняке порой хватает, чтобы заболеть на несколько дней.

Как сохранить здоровье в сезон простуд, расскажем, опираясь на советы специалистов – терапевтов, нутрициологов и психологов.

Высыпайтесь хорошо

Главное средство от всех внезапных болезней – спать достаточно. Именно недосып в первую очередь влияет на усталость организма: переутомление, особенно хроническое, делает человека уязвимым для вирусов. Главные правила хорошего сна: он должен быть непрерывным, желательно длиться 6–8 часов с засыпанием примерно в одно и то же время. Успокоиться перед сном и немного поваляться в кровати в начале дня тоже невредно – любое расслабление в горизонтальном положении даст ощущение спокойно текущего времени. Выбирайте удобные матрас, подушки, постельное белье, а также всё то, что поможет комфортно перейти от сна к бодрствованию – от теплого домашнего халата до удобных ковриков и тапочек у кровати.

Утепляйтесь как следует

Осенью и зимой температура в помещении и на улице отличается, как дневная и ночная погода, так что лучше быть готовыми ко всему. Если вы любитель ходить без головного убора до первых морозов, не забывайте носить с собой шапку – «на всякий пожарный»: любой сильный ветер и дождь в первую очередь «обрушится» на голову. От дождя, кстати, куда удобнее компактный дождевик, чем зонтик. Не помешает и легкий пуховик на случай резкого похолодания. Красивую обувь из синтетических материалов, часто продуваемую и промокаемую, лучше заменить более функциональной. Шарф и перчатки тоже не помешают. После переохлаждения согревайте тело в меру горячим душем – кисти рук и ступни в первую очередь, главное, чтобы потом в помещении не было сквозняков.

Следите за воздухом в помещении

Спертый воздух или сквозняки – благодатные условия для мгновенной простуды. А кондиционер, под которым многие любят и греться, и охлаждаться в случае комнатного перегрева, – самый коварный «житель» помещений, с которым надо обходиться очень осторожно, в первую очередь не работать прямо под ним. Заведите правило утреннего и ночного проветривания и решите, какой режим свежего воздуха удобен для вас дома по ночам. Отличное решение для холодного времени года при работающих батареях – компактный увлажнитель воздуха: он не только спасет домашние растения, но и может распылять любимые запахи и справляться с пылью. Главное правило — не открывать широко окна на долгое время, чтобы не замерзнуть.

Пейте полезные напитки

Осень – время перехода с любимых летних охлажденных напитков на теплые зимние. И если горячий кофе, черный и зеленый чай – обычное и привычное для многих бодрящее средство, то травяные отвары или просто кипяток со свежими или замороженными фруктами и специями — идеальный способ держать организм постоянно подпитанным. В ход можно пустить как сезонные яблоки-груши (а также другие пектиновые), цитрусовые, так и замороженные кислые ягоды – облепиху, малину, ежевику, черную смородину. Чабрец, корица, имбирь, мускатный орех, лимонная цедра, гвоздика – отличные специи для большого заварочного чайника или термоса, который можно при желании брать с собой.

Ешьте свежее

Это могут быть необязательно овощи, фрукты и зелень, хотя их – отличного качества и по вполне доступным ценам – довольно много вплоть до начала декабря, но и просто продукты с минимальной обработкой. Крахмалистые овощи, крупы, мясо, рыбу и прочее можно готовить, к примеру, в мультиварке с минимальным добавлением масла и специй и с использованием домашних соусов, например, ткемали или сливочного. Не забывайте класть на тарелку от половины до трети зелени или легких овощей — они помогают усвоению пищи и наполняют желудок, помогая избежать переедания.

Ходите пешком

«Заняться спортом с понедельника» и «пойти в спортзал с осени» – замечательные обещания, которые нечасто выполняются, но это не беда. Чувствовать себя хорошо можно и без постоянных тренировок, если разбавлять сидячий образ жизни какой бы то ни было активностью, лучше всего ходьбой, если время и силы позволяют. Пройтись, чтобы освежить голову, прогуляться перед сном, разогреть тело гимнастикой во время перерыва, дойти пешком одну транспортную остановку или ходить по лестнице – неплохо для активной осени.

Отдыхайте при проявлениях слабости

Наваливать на себя много работы, особенно после отпуска, погружаться в мир недосыпа и постоянных звонков – так можно быстро нивелировать все достижения отдыха. К вечеру вас одолеет слабость, и тогда стоит дать организму передышку. Умейте вовремя остановиться и закругляйте дела, когда чувствуете усталость несколько дней подряд, разделите домашние заботы с членами семьи, а главное – старайтесь хоть ненадолго прилечь после трудного дня. При упадке сил правильнее всего выбрать сон или просто спокойный вечер. А если вы чувствуете возможное обострение хронического заболевания, что часто случается осенью, лучше заранее принять нужные препараты.

А главное, не забывайте: у природы нет плохой погоды. Наслаждайтесь прекрасным, романтичным временем года – осенью – и будьте здоровы!

Подготовила Елена Векслер, фото Олега Хмелевского