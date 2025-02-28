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Жителям Таганрога представили проект благоустройства сквера «Школьный»

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Общественное пространство, расположенное около дома № 2-2 по улице Москатова, планируют благоустроить в 2025 году.

Благоустройство

28 февраля состоялась встреча с жителями микрорайона. Участие в ней приняли представители проектной организации, МКУ «Благоустройство», УЖКХ, территориального управления города Таганрога.

Напомним, реализация проекта стала возможной благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году «Школьный» победил в голосовании за выбор территории для благоустройства, набрав порядка пяти тысяч голосов. Отметим, что сквер — единственное общественное пространство в этом микрорайоне.

На встрече с жителями представители проектной организации показали макет планируемых работ.

«При подготовке дизайн-проекта проектировщики учли все возрастные группы населения», — сообщает администрация Таганрога.

Так, для детей предусмотрена игровая площадка, для подростков и молодежи — воркаут и площадка для спорта, для взрослых — комфортные места отдыха. В проект заложены обустройство входной группы с названием сквера, дорожно-тропиночной сети, установка освещения, малых архитектурных форм (лавочки, урны) и озеленение территории.

Учтены и пожелания жителей с питомцами — в сквере появится площадка для тренировки и выгула собак. Также запланировано устройство охранного пункта.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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