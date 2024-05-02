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В Таганроге сквер «Школьный» стал победителем голосования за выбор территорий для благоустройства

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Голосование завершилось 30 апреля. В нем приняли участие более 12 тысяч жителей Таганрога. Больше всего голосов получил сквер «Школьный», расположенный на улице Москатова 2-2.

Новости Таганрога

У лидера голосования – 4979 голосов. «Сквер Петра I», все время шедший вторым, набрал всего на 118 голосов меньше – его выбрали 4861 человек. Сквер «Бакинский» получил 2417 голосов.

Напомним, победитель – сквер «Школьный» – единственная общественная территория в этом микрорайоне. По проекту здесь планируются устройство освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, детской и спортивной площадок. Сквер должны благоустроить в следующем году.

Благоустройство общественных территорий проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ, и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее мы сообщали, что на благоустройство Приморского парка и тротуаров Таганрогу дополнительно выделено 9,5 млн рублей.

Фото  61.gorodsreda.ru

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благоустройство голосование жилье и городская среда Таганрог
Таганрогская правда
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