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Жителям Таганрога оказывается помощь в решении проблем

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Председатель городской Думы Роман Корякин провёл очередной приём граждан и представителей общественных организаций Таганрога.

Власть

В ходе приёма были подняты проблемы, касающиеся градостроительной политики, несанкционированной торговли, эффективности работы управляющих компаний, пересмотра квоты на бесплатный проезд инвалидов в социальном такси. А также — взаимодействия социально ориентированных некоммерческих общественных организаций с профильными подразделениями администрации города, оказания помощи участникам СВО, бесплатного дополнительного образования и досуга для детей и подростков и другие.

Пришедшая на повторный прием председатель КТОСа №31 Наталья Чуйкина отметила, что уже имеются и позитивные перемены. В частности, активистка поблагодарила председателя городской Думы за решение вопроса с проведением освещения на территорию игровой площадки «Корабль» в роще Дубки. Как сообщил Роман Корякин, работы по электрификации этого объекта планируется завершить в декабре.

Достигнуты некоторые подвижки и в вопросе незаконного строительства в районе частного сектора, с которым ранее обращались заявители. Председатель городской Думы лично побывал на месте возведения спорного объекта, обсудил данный вопрос в прокуратуре Таганрога. В результате на основании протеста прокурора разрешение на строительство отменено.

По вопросу оказания содействия участникам СВО Роман Корякин отметил, что депутаты городской Думы на регулярной основе участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военным и будут продолжать эту работу. В том числе, во взаимодействии с волонтерскими организациями Таганрога.

В этот же вечер Роман Корякин провёл приём граждан в качестве депутата по 17-му избирательному округу. Все озвученные вопросы и проблемы были взяты в проработку.

Источник: городская Дума

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Таганрогская правда
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