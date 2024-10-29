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Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин провёл первые приёмы граждан

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Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин провёл первый плановый приём граждан, представителей юридических лиц и общественных организаций города.

Власть

Приём был организован в помещении общественной приёмной губернатора Ростовской области Василия Голубева на ул. Фрунзе, 49. Роман Корякин принял как записавшихся предварительно, так и тех, кто пришёл на приём без записи.

Наиболее значительный пласт вопросов обозначила председатель КТОСа №31 Наталья Чуйкина. В основном они касались поддержки деятельности таганрогских общественников и различных организаций в деле оказания гуманитарной помощи участникам СВО. В нашем городе многое делается в этом направлении, в том числе и депутатами городской Думы, и всем новым полезным инициативам, как заверил Роман Корякин, будет по возможности оказано содействие со стороны представительного органа Таганрога.

Продолжением стал приём граждан в ДК «Фестивальный», который Роман Корякин провёл в качестве депутата по 17-му избирательному округу. И лично, и в составе групп избиратели подняли перед своим депутатом ряд проблем. Среди них – нехватка автобусов на маршрутах №№6, 11 и 50 в вечерние часы, помощь больному с почечной недостаточностью в проведении гемодиализа, взаимоотношения жильцов МКД со старшим по дому и управляющей компанией, подписка на газету «Таганрогская правда» и другие.

«Когда говорят, что жители Таганрога ходят на приёмы, чтобы только жаловаться на плохие дороги и ржавые трубы, это в корне неверно. У нас талантливые, энергичные, деятельные люди, с разнообразными интересами и предложениями, – считает Роман Корякин. – Задача депутата состоит в том, чтобы внимательно выслушать каждого, разобраться и постараться ему помочь. В любом вопросе, пусть даже таком необычном, как предложение сделать 30 августа – День освобождения Таганрога и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков – выходным днём».

Все прозвучавшие во время приёма вопросы взяты в работу и поставлены на контроль. Согласно графику председатель Городской Думы Роман Корякин будет проводить приёмы регулярно в последний понедельник каждого месяца.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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