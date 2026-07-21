Жителям Таганрога назначать единое пособие будут только при уходе за близким родственником

Подтверждать родство придется документально.

С 21 июля 2026 года в России вступили в силу изменения в правилах назначения единого пособия.

Теперь уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода только в том случае, если он осуществляется за близким родственником. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Как уточнили в ведомстве, родственная связь должна быть подтверждена документально — например, свидетельством о браке или о рождении.

До этого нововведения период ухода засчитывался при оформлении выплаты независимо от того, состояли ли заявитель и нетрудоспособный в родстве. Новое правило вступило в силу 21 июля.

Ранее мы рассказали о том, что с 22 мая 2026 года изменились правила назначения единого пособия многодетным семьям.

Фото: © Сергей Фадеичев/ ТАСС