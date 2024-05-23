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Жителям Ростовской области рассказали, почему невыгодно уходить в отпуск в июне

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Чаще всего жители Ростовской области предпочитают отдыхать в августе (46%), в июле (34%), в июне (31%) и в сентябре (30%). Почему выгоднее брать отпуск в июле, августе и октябре рассказывает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву.

#Актуально

Согласно производственному календарю, в 2024 году 248 рабочих дней и 118 нерабочих. В июне нерабочим будет один день — День России 12 июня, среда. 

Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце, чем больше первых и меньше вторых — тем больше отпускных вы получите. С этой точки зрения, уходить в отпуск в июне не совсем выгодно. Если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска: июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня), т.к. именно в эти месяцы не будет нерабочих дней. 

Независимо от того, когда вы планируете отпуск имейте ввиду:

  • если в вашей компании выплачивают регулярные премии, постарайтесь спланировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии. Это увеличит размер отпускных выплат;
  • дождитесь повышения зарплаты: если ожидается повышение зарплаты, отложите отпуск до того момента, как оно вступит в силу.  Размер отпускных рассчитывается исходя из текущей заработной платы, поэтому повышение перед отпуском  принесет вам больше денег;
  • включайте выходные: не забывайте учитывать выходные дни в период отпуска. За них также начисляются отпускные, что увеличит общую сумму выплат.

Изображение от svetlanasokolova на Freepik

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Таганрогская правда
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