Жителям Ростовской области предлагают работу в войсках Росгвардии

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области проводит набор на службу во вневедомственную охрану (УВО) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН).
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- образование не ниже среднего общего;
- способность по состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Сотрудникам, проходящим службу, предоставляются:
- стабильная заработная плата,
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- дополнительный отпуск за выслугу лет;
- бесплатное форменное обмундирование;
- бесплатное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;
- 100% оплачиваемый больничный лист;
- путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях для сотрудника и членов его семьи;
- ежегодная материальная помощь;
- возможность обучения в ведомственных учебных заведениях для получения высшего профессионального образования.
По вопросу прохождения службы обращаться в отдел кадров по телефонам: 8 (863) 210-61-64, 8 (863) 210-61-32, 8 (863) 210-83-76; или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/3.