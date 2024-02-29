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Жителям Ростовской области предлагают работу в войсках Росгвардии

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Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области проводит набор на службу во вневедомственную охрану (УВО) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН).

Новости Ростовской области

Требования к кандидатам:

  • возраст до 35 лет;
  • служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
  • образование не ниже среднего общего;
  • способность по состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Сотрудникам, проходящим службу, предоставляются:

  • стабильная заработная плата,
  • ежегодный оплачиваемый отпуск;
  • дополнительный отпуск за выслугу лет;
  • бесплатное форменное обмундирование;
  • бесплатное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;
  • 100% оплачиваемый больничный лист;
  • путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях для сотрудника и членов его семьи;
  • ежегодная материальная помощь;
  • возможность обучения в ведомственных учебных заведениях для получения высшего профессионального образования.

По вопросу прохождения службы обращаться в отдел кадров по телефонам: 8 (863) 210-61-64, 8 (863) 210-61-32, 8 (863) 210-83-76; или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/3.

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Таганрогская правда
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