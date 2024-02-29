Жителям Ростовской области предлагают работу в войсках Росгвардии

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области проводит набор на службу во вневедомственную охрану (УВО) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН).

Требования к кандидатам:

возраст до 35 лет;

служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

образование не ниже среднего общего;

способность по состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Сотрудникам, проходящим службу, предоставляются:

стабильная заработная плата,

ежегодный оплачиваемый отпуск;

дополнительный отпуск за выслугу лет;

бесплатное форменное обмундирование;

бесплатное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;

100% оплачиваемый больничный лист;

путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях для сотрудника и членов его семьи;

ежегодная материальная помощь;

возможность обучения в ведомственных учебных заведениях для получения высшего профессионального образования.

По вопросу прохождения службы обращаться в отдел кадров по телефонам: 8 (863) 210-61-64, 8 (863) 210-61-32, 8 (863) 210-83-76; или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/3.