Жителям Ростовской области подготовиться к дачному сезону помогает Почта России

В преддверии весны в почтовые отделения региона уже поступили семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений. Здесь можно приобрести около 2 000 наименований товаров, которые помогут жителям подготовиться к дачному сезону.

Чаще всего клиенты приобретают в почтовых отделениях Ростовской области семена. Так в 2023 г. они купили более 732 000 пакетов, из них 44 000 – это продукция собственной торговой марки Почты России, и свыше 24 000 луковичных цветов весенней и осенней посадки.

Самыми популярными культурами в 2023 года были семена овощей. Жители Ростовской области больше всего приобрели семян томата «Новичок», арбуза «Астраханский», огурца «Сокол» и «Феникс», кабачка «Грибовский». Эта продукция собственной торговой марки Почты стала особенно востребованной.

Среди цветов спросом у жителей региона пользовались гладиолусы, лилии и фрезии.

Клиенты Почты также могут приобрести специальные наборы с семенами у почтальонов. Вся продукция предоставлена ведущими отечественными центрами селекции и семеноводства, прошла отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков и в Россельхознадзоре.

Фото Почты России