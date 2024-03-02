Жителям Дона рассказали, как ухаживать за виноградом весной

С наступлением весны виноград требует особого внимания и заботы, помощи в «залечивании ран» после зимы. Грамотный уход за ним поможет получить обильный урожай солнечной ягоды.

Специалист Россельхозцентра по Ростовской области Данита Айриян рассказала о важных моментах, с которых следует начать уход за виноградом с наступлением тепла.

Когда надо начинать открывать лозу?

Снимать укрытие с виноградной лозы надо начинать постепенно, когда суточная температура не опускается ниже 8-10 градусов тепла. В течение недели понемногу открывают лозу всё больше и больше, а в конце недели убирают всю «шубу» окончательно, если погодные условия позволяют.

В южных районах виноград открывают уже в конце марта – начале апреля, а в более северных – в мае.

Уход за лозой

После снятия укрытия необходимо провести тщательный осмотр ягод. Все поврежденные, плесневые, засохшие и подопревшие побеги следует немедленно удалить. Однако эту процедуру лучше провести до начала сокодвижения. Если процесс уже начался, то обрезку надо отложить до появления листьев. Затем необходимо обработать сам виноград и почву вокруг кустов медным купоросом, приготовив раствор из 10 л воды и 300 г купороса.

На следующие сутки после обработки лозу подвязывают на шпалерах, а почву, чтобы влага не испарялась, взрыхляют и мульчируют соломой или опилками.

Что делать, если виноградный куст пострадал от морозов?

Если молодое растение пострадало от мороза, можно попробовать его спасти, разбудив спящие почки. Для этого нужно осторожно раскопать землю до корней и закрыть место раскопа шифером или рубероидом, оставив отверстие для корней (где-то 10 см). Затем в отверстие добавляют стимулятор роста, разбавленный теплой водой. Если все пройдет успешно, через три недели проснувшаяся почка даст новые побеги.

Подвязку лозы проводят дважды: сразу после удаления укрытия и затем, когда появятся зеленые побеги. Это обычно происходит в середине или конце мая, в зависимости от климатических условий.

Когда надо проводить подкормку лозы?

До момента распускания почек лозу подкармливают комплексными удобрениями, птичьим пометом или навозом. Также можно приготовить смесь из суперфосфата (20 г), аммиачной селитры (10 г), калийной соли (5 г) и воды (100 л) из расчета на один куст.

Навоз перед использованием рекомендуется настаивать в течение недели с водой (2 ведра воды и одно ведро навоза), а затем литр настоя смешивают с ведром воды и льют под куст.

Птичий помет также настаивают неделю (4 части воды и 1 часть помёта). Настой разбавляют ещё водой из расчета 1:10, затем льют под куст по одному литру.

Второй раз виноград подкармливают до начала цветения.

Как поливать виноград?

Поливать лозу следует по мере необходимости. Если зима была бесснежной, а весной мало осадков, то первый раз виноград поливают ещё до того, как почки распустились. Можно совместить его с подкормкой растения. Второй полив – недели за три до начала цветения. Если поливать позже, то цветы могут осыпаться.

Норма воды для полива зависит от размера куста, а также от сорта. В среднем одному взрослому кусту требуется от трех до восьми вёдер воды.

Весенний уход за виноградом играет ключевую роль в формировании хорошего урожая и обеспечении здоровья растения на протяжении всего сезона. Следуйте этим рекомендациям и ваш виноград будет радовать вас своими плодами и красотой.

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