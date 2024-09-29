Жителям Дона рассказали, как спасти растения засушливой осенью

Сухая осень говорит о том, что многолетние декоративные растения, ягодники и плодовые деревья встретят зиму недостаточно подготовленными. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области объяснили, как им помочь.

Выручить ваши зеленые насаждения может влагозарядный полив, эффективность которого зависит от грамотных действий садовода. Необходимо соблюдать нормы полива.

Так, деревьям в возрасте 1-3 лет требуется 30-50 литров воды на корень. Деревьям в возрасте до 10 лет — от 70 до 100 литров воды, деревьям старше 10 лет — до 150 литров. Ягодным кустарникам — от 30 до 50 литров воды независимо от возраста.

Проводится влагозарядный полив после уборки урожая. Почва при этом должна промокнуть на глубину до 70 см.

«Также необходимо провести дополнительное удобрение, используя суперфосфат и древесную золу. Важно не копать и не тревожить почву вокруг корней, чтобы не повредить их», — советуют в Россельхозцентре.

Для снижения испарения влаги рекомендуется мульчировать почву в круге приствольного пространства деревьев. Это поможет удерживать влагу и защитит корни от перепадов температуры. Кроме того, стоит проверить растения на наличие вредителей и заболеваний. Важно вовремя применить средства защиты и не дать им создать укрытия для зимовки.

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