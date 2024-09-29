Главная » Новости Ростовской области

Жителям Дона рассказали, как спасти растения засушливой осенью

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Сухая осень говорит о том, что многолетние декоративные растения, ягодники и плодовые деревья встретят зиму недостаточно подготовленными. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области объяснили, как им помочь.

Новости Ростовской области

Выручить ваши зеленые насаждения может влагозарядный полив, эффективность которого зависит от грамотных действий садовода. Необходимо соблюдать нормы полива.

Так, деревьям в возрасте 1-3 лет требуется 30-50 литров воды на корень. Деревьям в возрасте до 10 лет — от 70 до 100 литров воды, деревьям старше 10 лет — до 150 литров. Ягодным кустарникам — от 30 до 50 литров воды независимо от возраста.

Проводится влагозарядный полив после уборки урожая. Почва при этом должна промокнуть на глубину до 70 см.

«Также необходимо провести дополнительное удобрение, используя суперфосфат и древесную золу.  Важно не копать и не тревожить почву вокруг корней, чтобы не повредить их», — советуют в Россельхозцентре.

Для снижения испарения влаги рекомендуется мульчировать почву в круге приствольного пространства деревьев.  Это поможет удерживать влагу и защитит корни от перепадов температуры. Кроме того, стоит проверить растения на наличие вредителей и заболеваний. Важно вовремя применить средства защиты и не дать им создать укрытия для зимовки.

Изображение от prostooleh на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осень полезные советы Россельхозцентр
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru