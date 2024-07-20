Жителям Дона рассказали, как спасти огород в жаркую погоду

В Россельхозцентре по Ростовской области рассказали, что в период высоких температур растения следует поливать ранним утром.

Так, специалисты Россельхозцентра отмечают, что томаты рекомендуется поливать один раз в неделю, используя 5 литров на куст. Следует прекращать полив, когда начинают созревать плоды, чтобы избежать растрескивания. Вода при поливе должна быть направлена непосредственно под корни.

Перец и баклажаны нуждаются в более частом поливе: каждые 3-4 дня, используя 3-4 литра на куст.

Огурцы также требуют частого полива — после каждого сбора урожая, примерно раз в 3-4 дня, используя 2,5 литра на квадратный метр. В сильную жару огурцам полезны обрызгивания листьев — через день или ежедневно, используя 0,5 литра на квадратный метр.

Кабачки и патиссоны поливать необходимо раз в неделю, используя 4 литра на куст.

Капуста белокочанная в жаркую погоду требует больше влаги, чем в прохладную: раз в неделю, используя 6-10 литров на квадратный метр, плюс обрызгивание листьев — 0,5 литра на квадратный метр. Такой же режим подходит и для цветной капусты.

Морковь и свеклу в условиях жары и засухи следует поливать каждые две недели, используя 5 литров на квадратный метр.

Редис, салат, кресс-салат нуждаются в поливе каждые 2-3 дня, используя 5 литров на квадратный метр.

Кроме полива, специалисты филиала Россельхозцентра также рассказали о профилактических мероприятиях, которые помогут культурам перенести высокую температуру.

Мульчирование. Покрытие почвы мульчей (соломой, торфом, сеном и т.д.) поможет сохранить влагу в почве, защитить корни растений от перегрева и уменьшить риск испарения. Мульча также помогает поддерживать почву рыхлой и влажной.

Затенение. Важно обеспечить тень для некоторых растений в жаркие часы дня. Используйте специальные садовые сетки или ткани для затенения, чтобы защитить растения от прямых солнечных лучей.

Обильное удобрение. В период жары растения нуждаются в дополнительном питании. Подкармливайте их удобрениями, богатыми микроэлементами, чтобы поддержать иммунитет и устойчивость к стрессу.

Разреживание посадок. В жару растения нуждаются в достаточном пространстве для роста и доступа к свету и воде. Разреживайте гущу посадок, удаляя лишние растения, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и освещенность.

Контроль вредителей и болезней. В жаркую погоду растения становятся более уязвимыми для вредителей и болезней. Уделите внимание контролю вредителей и обработке растений, чтобы предотвратить потенциальные проблемы.

«Следуя этим советам специалистов, вы сможете спасти свой огород от жары и сохранить его зеленым, здоровым и урожайным. Помните, что внимательный уход и регулярное внимание к растениям важны для успешного выращивания овощей и фруктов, особенно в условиях жаркого летнего сезона», — отметили в Россельхозцентре.

Изображение от freepik