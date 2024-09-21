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Жителям Дона рассказали, как сохранить урожай капусты на зиму

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Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, какие болезни могут поразить кочаны капусты при длительном хранении в погребе, и как правильно хранить капусту для того, чтобы избежать развитие различных болезней овоща.

Новости Ростовской области

Иногда на кочане может появиться плесень или гниль, между листьями образуются сухие прослойки, видны темные бороздки-жилки и другие проявления болезненных процессов на культуре. Практически все болезни капусты проявляются гнилью. Важно вовремя увидеть признаки, убрать зараженные плоды и провести профилактические мероприятия.

«При правильном хранении культура пролежит целую зиму и будет радовать сочным вкусом круглый год», — поясняет этофитопатолог Россельхозцентра по Ростовской области Николай Новиков.

Убирать капусту надо в сухую ясную погоду. Оптимальная температура для уборки – 0… –5 °С. Именно в этом диапазоне процесс дыхания в кочанах замедляется, а значит, они будут долго лежать.

Ключевым фактором хранения капусты является поддержание температуры не выше +5 °С и уровня влажности, не превышающего 80%. При слишком низких температурах головки капусты могут подмерзать, что приводит к их быстрому ухудшению, а также снижает вкусовые и питательные качества. В слишком тёплых помещениях кочаны высыхают и начинают прорастать.

Перед тем как отправить капусту на хранение, её нужно выдержать. Для этого очищенные кочаны располагают в небольшие кучи или укладывают на сухую поверхность, чтобы внешние листья немного подвялились, что сделает их менее хрупкими.

При подготовке капусты к хранению важно оставить немного кочерыжки и пару-тройку верхних листьев. Они будут выполнять защитную функцию, оберегая овощи от повреждений и болезней. Кроме того, не рекомендуется смешивать различные сорта капусты для хранения.

Хранить капусту в подвале возможно несколькими способами.

Деревянные ящики

Ящики, собранные из досок, обеспечивают компактное хранение капустного урожая на длительный срок. Они должны быть тщательно очищены и иметь достаточно большие отверстия для оптимальной вентиляции. Перед помещением капусты в ящики, необходимо отрезать корни и удалить верхние поврежденные листья. Ящики не накрываются сверху.

Подвязывание

Данный метод является одним из самых простых, однако важно учесть несколько условий:

  • капуста должна иметь неукороченный стебель, за который она будет привязываться.
  • в погребе необходимо заранее установить на потолке балку или доску, куда будут подвешены овощи для хранения.

В песке

Пересыпание песком позволяет сохранить естественную влагу овоща, и храниться он будет до весны. 

В пищевой пленке

Упаковка в пленку является одним из современных способов хранения. Такой метод обеспечивает длительное сохранение, вплоть до мая или июня. В первую очередь кочан осматривают и обрезают верхние поврежденные листья. Затем, применяя рулон пищевой пленки, осторожно и тщательно обматывают головку капусты, создавая 2-3 слоя пленки. После этого кочаны помещают в погреб

В глине

Такой метод часто выбирают после неудачного хранения урожая, особенно если он подвержен гниению. Для его реализации потребуется сделать довольно жидкий глиняный раствор. Каждую капустную головку нужно окунуть в глину, затем высушить. После этого подвесьте её за стебель на доске или балки под потолком в погребе. При таком способе капуста может храниться до весны.

Если погреба нет, капусту можно хранить прямо на участке в обычных ямах. Для этого выкопайте траншею шириной в кочан и длиной десять кочанов. Укладывайте кочаны кочерыгами вверх.

Засыпьте траншею той же землёй, чтобы снег распределялся равномерно, выровняйте поверхность граблями и накройте соломой. Хранить капусту стоит в доступном месте, чтобы зимой её легко можно было достать из такого импровизированного склада.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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