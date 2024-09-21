Жителям Дона рассказали, как сохранить урожай капусты на зиму

Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, какие болезни могут поразить кочаны капусты при длительном хранении в погребе, и как правильно хранить капусту для того, чтобы избежать развитие различных болезней овоща.

Иногда на кочане может появиться плесень или гниль, между листьями образуются сухие прослойки, видны темные бороздки-жилки и другие проявления болезненных процессов на культуре. Практически все болезни капусты проявляются гнилью. Важно вовремя увидеть признаки, убрать зараженные плоды и провести профилактические мероприятия.

«При правильном хранении культура пролежит целую зиму и будет радовать сочным вкусом круглый год», — поясняет этофитопатолог Россельхозцентра по Ростовской области Николай Новиков.

Убирать капусту надо в сухую ясную погоду. Оптимальная температура для уборки – 0… –5 °С. Именно в этом диапазоне процесс дыхания в кочанах замедляется, а значит, они будут долго лежать.

Ключевым фактором хранения капусты является поддержание температуры не выше +5 °С и уровня влажности, не превышающего 80%. При слишком низких температурах головки капусты могут подмерзать, что приводит к их быстрому ухудшению, а также снижает вкусовые и питательные качества. В слишком тёплых помещениях кочаны высыхают и начинают прорастать.

Перед тем как отправить капусту на хранение, её нужно выдержать. Для этого очищенные кочаны располагают в небольшие кучи или укладывают на сухую поверхность, чтобы внешние листья немного подвялились, что сделает их менее хрупкими.

При подготовке капусты к хранению важно оставить немного кочерыжки и пару-тройку верхних листьев. Они будут выполнять защитную функцию, оберегая овощи от повреждений и болезней. Кроме того, не рекомендуется смешивать различные сорта капусты для хранения.

Хранить капусту в подвале возможно несколькими способами.

Деревянные ящики

Ящики, собранные из досок, обеспечивают компактное хранение капустного урожая на длительный срок. Они должны быть тщательно очищены и иметь достаточно большие отверстия для оптимальной вентиляции. Перед помещением капусты в ящики, необходимо отрезать корни и удалить верхние поврежденные листья. Ящики не накрываются сверху.

Подвязывание

Данный метод является одним из самых простых, однако важно учесть несколько условий:

капуста должна иметь неукороченный стебель, за который она будет привязываться.

в погребе необходимо заранее установить на потолке балку или доску, куда будут подвешены овощи для хранения.

В песке

Пересыпание песком позволяет сохранить естественную влагу овоща, и храниться он будет до весны.

В пищевой пленке

Упаковка в пленку является одним из современных способов хранения. Такой метод обеспечивает длительное сохранение, вплоть до мая или июня. В первую очередь кочан осматривают и обрезают верхние поврежденные листья. Затем, применяя рулон пищевой пленки, осторожно и тщательно обматывают головку капусты, создавая 2-3 слоя пленки. После этого кочаны помещают в погреб

В глине

Такой метод часто выбирают после неудачного хранения урожая, особенно если он подвержен гниению. Для его реализации потребуется сделать довольно жидкий глиняный раствор. Каждую капустную головку нужно окунуть в глину, затем высушить. После этого подвесьте её за стебель на доске или балки под потолком в погребе. При таком способе капуста может храниться до весны.

Если погреба нет, капусту можно хранить прямо на участке в обычных ямах. Для этого выкопайте траншею шириной в кочан и длиной десять кочанов. Укладывайте кочаны кочерыгами вверх.

Засыпьте траншею той же землёй, чтобы снег распределялся равномерно, выровняйте поверхность граблями и накройте соломой. Хранить капусту стоит в доступном месте, чтобы зимой её легко можно было достать из такого импровизированного склада.

Изображение от freepik