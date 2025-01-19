Жителям Дона рассказали, как окунаться в ледяную Крещенскую купель без риска для здоровья

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое по традиции сопровождается окунанием в ледяную купель.

Как купание в ледяной воде влияет на организм? Можно ли окунаться в прорубь с симптомами ОРВИ? Почему нельзя это делать в состоянии алкогольного опьянения? Кому Крещенские купания противопоказаны? На эти вопросы ответила Лидия Смирнова, врач-невролог, врач-рефлексотерапевт ИНВИТРО.

Как окунание в прорубь влияет на организм?

Погружаясь в прорубь или другой источник холодной воды, организм даже здорового и тренированного человека испытывает стресс. Это провоцирует выброс адреналина и кортизола — гормонов, которые помогают организму приспособиться к нестандартным ситуациям. Благодаря их действию сужаются периферические кровеносные сосуды, уменьшается кровоток в коже и поверхностных мышцах, происходит централизация кровообращения – кровь направляется к жизненно важным внутренним органам. Частота сердечных сокращений и дыхания увеличиваются, повышается артериальное давление и уровень глюкозы в крови, усиливается расщепление липидов жировой ткани, что приводит к освобождению энергии в виде тепла, согревающего кровь и органы.

Пребывание в холодной воде лучше сократить до минимума. После выхода из холодной воды необходимо осушить кожу и согреться. После этого кровеносные сосуды вновь расширяются. Кровь приливает к коже, что ощущается легким покалыванием и покраснением. Постепенно действие стрессорных факторов ослабевает, частота сердечных сокращений и дыхания нормализуется. В кровь выбрасываются эндорфины — гормоны удовольствия. В результате человек может почувствовать себя бодро, ощущать прилив сил и энергии.

Однако нужно понимать, что описанные реакции свойственны здоровому человеку. У людей, имеющих противопоказания к нырянию в прорубь, могут быть иные проявления.

Можно ли окунаться в прорубь, если есть симптомы ОРВИ?

Нельзя. Воздействие холода способствует прогрессированию воспалительных заболеваний. При острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) даже незначительное переохлаждение может способствовать снижению иммунной активности. Минимальное раздражение слизистой горла или заложенность носа после погружения в холодную воду могут перерасти в ангину, гайморит, отит и прочие болезни, которые требуют специального лечения.

Почему нельзя окунаться прорубь в состоянии алкогольного опьянения?

Окунание в прорубь в состоянии алкогольного опьянения может быть крайне опасным для здоровья и даже жизнеугрожающим. Вот несколько причин, почему алкоголь несовместим с моржеванием:

нарушение терморегуляции: алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, что может привести к повышенной потере тепла и переохлаждению.

нарушение координации движений: алкоголь способствует нарушению координации движений и реакций, что повышает риск травматизации.

увеличение сердечно-сосудистого риска: погружение в холодную воду является стрессом для сердечно-сосудистой системы, а алкоголь дополнительно увеличивает нагрузку на сердце.

Кому окунаться в прорубь противопоказано?

Погружение в ледяную воду, особенно у нетренированных или больных людей, может вызвать необычные физиологические реакции организма. Важно помнить, что даже при отсутствии явных противопоказаний окунаться в прорубь следует только после консультации с врачом и тщательной подготовки. Пренебрежение правилами может привести к серьезным последствиям для здоровья.

У людей с хроническими болезнями любое переохлаждение может привести к их обострению. Не рекомендуется окунание в прорубь людям с острыми заболеваниями, а также с хронической патологией в стадии обострения.

Моржевание противопоказано людям с заболеваниями сердца и сосудов. Холодовое воздействие создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что повышает риск развития инфарктов и инсультов. У людей с артериальной гипертензией возможно развитие гипертонического криза. Следовательно, если у вас проблемы с сердцем, низкая тренированность организма лезть в прорубь не стоит. Купание в проруби также не рекомендуется людям с болезнями почек и сахарным диабетом.

Особую осторожность следует проявлять детям, чья система терморегуляции еще несовершенна, пожилым людям и беременным. Кроме этого, от зимнего купания следует воздержаться тем, кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями суставов, ЛОР-органов, мочеполовой системы, а также эпилепсией и бронхиальной астмой.

Фото Анатолия Ивашова из архива