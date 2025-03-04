Жителям Дона рассказали, как оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет не только формировать накопления на будущее, но и получать налоговый вычет со взносов. В Сбере рассказали, какие условия нужно выполнить, и как проще и удобнее оформить возврат налогов.

В 2024 году в Ростовской области заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) — новый инструмент для накоплений с поддержкой государства. Участники программы делают взносы, а государство дополнительно софинансирует их — до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Программа также даёт возможность перевести в неё средства накопительной пенсии и получить налоговый вычет. То есть, делает процесс формирования капитала более выгодным благодаря сочетанию личных накоплений, господдержки и налоговых льгот.

«В прошлом году жители Ростовской области заключили свыше 50 тысяч договоров долгосрочных сбережений при помощи СберНПФ и вложили в такие копилки более 1 млрд рублей. На эти личные взносы люди могут получить налоговый вычет. Это отличный способ снизить налоговую нагрузку и вернуть часть внесённых средств», — комментирует Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:.

Сколько можно вернуть?

Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог – 400 тыс. рублей. В неё включаются взносы по трём видам продуктов: индивидуальному инвестиционному счёту третьего типа (ИИС III), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

За взносы 2024 года можно вернуть от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от ставки НДФЛ. С этого года максимальный размер возврата увеличился. Если доход облагается по ставке 22%, то при взносе 400 тыс. рублей можно вернуть 88 тыс. рублей. При стандартной ставке 13% сумма возврата останется на уровне 52 тыс. рублей.

Как оформить налоговый вычет?

Есть два способа получить вычет: упрощённый и классический.

Упрощённый способ (без декларации)

Если вы не хотите заполнять декларацию и собирать документы, то можно получить вычет в автоматическом режиме через личный кабинет налогоплательщика. Это простой и быстрый вариант, доступный тем, кто исправно платит НДФЛ и имеет зарегистрированную учётную запись на сайте налоговой службы.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в котором вы открыли ПДС, до 25 февраля передал сведения о ваших взносах за предыдущий год. На их основе налоговая до 20 марта подготовит заявление на вычет в вашем личном кабинете налогоплательщика. Останется только подписать заявление и указать реквизиты для перечисления денег. Никаких дополнительных документов не потребуется.

Есть нюанс: если после 20 марта заявление так и не появилось, нужно обратиться в налоговую по месту жительства и выяснить причину. Также важно, чтобы ваши персональные данные в НПФ были корректными — если они изменились, обновите их заранее.

Классический вариант: декларация и справка

Тем, кто привык к традиционному способу оформления налогового вычета, подойдёт вариант подачи декларации 3-НДФЛ. Этот способ требует чуть больше времени, но всё равно достаточно прост.

Для оформления понадобятся декларация 3-НДФЛ и справка об уплате пенсионных взносов (форма КНД 1151157), которую можно получить в своем НПФ по письменному запросу, например, на адрес фонда. В запросе укажите: ФИО, дату рождения, номер договора. Обычно документ готовят не более 10 рабочих дней, но сроки в разных НПФ могут отличаться. Если ваш фонд настроил электронное взаимодействие с Федеральной налоговой службой, то НПФ направит такую справку сразу в ведомство.

Подавать выписку по счёту и копию договора теперь не требуется. Оформить декларацию можно как через личный кабинет налогоплательщика, так и в отделении ФНС по месту жительства.

Важно помнить, что налоговый вычет на личные взносы в программу долгосрочных сбережений оформить не получится, если человек:

начал получать выплаты по договору ПДС;

расторг договор ПДС;

открыл три и более договоров ПДС;

не получает доход, с которого платит подоходный налог (например, ИП).

Информация предоставлена пресс-службой ЮЗБ ПАО «Сбербанк», иллюстрация из архива