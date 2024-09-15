Жителям Дона рассказали, как обезопасить свой сад от грызунов-вредителей

Грызуны — одна из главных опасностей в садах в осенне-зимний период. Особенно сильный урон наносят крысы, зайцы и крупные полёвки, которые объедают кору у основания стволов и обгрызают корни молодых деревьев.

Так, полевки очень прожорливы — за сутки они съедают пищу, равную собственному весу. В холодное время мыши-полевки могут полностью уничтожить молодые саженцы плодовых деревьев, виноградники, клубни и луковицы цветов.

В отделе по защите растений Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как обезопасить свой сад от грызунов-вредителей.

«Прежде всего, рекомендуем избавиться от грызунов садоводам готовыми гранулированными или брикетированными родентицидами. Препараты раскладывают в саду и в помещениях различного назначения только в норы грызунов, в приманочные ящики или трубки — так, чтобы исключить доступ к ним птиц и домашних животных», — советуют специалисты Россельхозцентра.

Проверять и обновлять приманки следует 1-2 раза в неделю. Если есть необходимость длительного применения родентицидов, то нельзя применять препараты с одним и тем же действующим веществом более двух недель — необходимо чередовать препараты с различными действующими веществами.

В сельскохозяйственном производстве (в том числе и в личных подсобных хозяйствах) следует применять только те препараты, которые включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации», в соответствии с приводимыми в «Каталоге» регламентами.

Также специалисты филиала рассказали о профилактических методах, помогающих избавиться от грызунов.

Осенью, когда сезон заканчивается, важно удалить с участка ботву и опавшие листья, так как такие места могут стать укрытием для мышей в зимний период.

«Чтобы защитить растения от зайцев, самым эффективным способом считается возведение высокого сплошного забора, не ниже одного метра. Грызуны не переносят резкие запахи, поэтому многие садоводы применяют дёготь, нафталин, мазь Вишневского и солярку в качестве отпугивающих средств», — советуют агрономы.

Вещества распыляют на растения и оставляют у корней куски ткани, пропитанные ими, до прихода весны. Однако стоит избегать использования керосина, солидола и автохимии для обработки растений, так как они могут вызвать ожоги на коре.

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