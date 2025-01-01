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Жителям Дона рассказали, как мошенники используют нейросети в новогодних схемах обмана

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В ростовском пресс-центре «Интерфакса» накануне новогодних праздников прошла пресс‑конференция управляющего региональным отделением Южного ГУ Банка России Натальи Леонтьевой и начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ростовской области Андрея Кухтинова.

Новости Ростовской области

Эксперты напомнили о популярных уловках кибермошенников и о том, как им противостоять.

«Для хищения денег аферисты стали чаще использовать дипфейк-технологии, — отметила Наталья Леонтьева. — Злоумышленники взламывают чужой аккаунт в соцсетях или мессенджерах, получают доступ к фото, видео, звуковым сообщениям человека. Затем нейросеть анализирует его черты лица, мимику, тембр голоса и создает цифровой образ, похожий как две капли воды на свой прототип».

Сгенерированное голосовое или видеосообщение рассылают друзьям или родственникам. В коротком фальшивом ролике виртуальный двойник вашего знакомого сообщает, что оказался в беде. Например, попал в ДТП или прямо перед Новым годом потерял работу, и просит помочь ему деньгами.

Наталья Леонтьева предостерегла: в такой ситуации не стоит спешить переводить сумму, надо перепроверить информацию. Прежде всего, необходимо позвонить тому, от чьего имени поступило сообщение. Если такой возможности нет — задать в сообщении вопрос, ответ на который знает только ваш приятель.

Даже если видео не вызывает сомнений, стоит настороженно отнестись к просьбам о деньгах таким способом и помнить, что аккаунт могли взломать. Причем в некоторых случаях кибермошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных людей.

Андрей Кухтинов подчеркнул, что в регионе каждое третье преступление совершается с использованием новых технологий.

Также Наталья Леонтьева перечислила другие мошеннические уловки, связанные с новогодними распродажами и розыгрышами, распространением фальшивых подарочных сертификатов, продлением полиса ОСАГО, предложениями избавиться от долгов по кредитам без потери имущества и ухудшения кредитной истории.

По информации пресс-службы Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России, фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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