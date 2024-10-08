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Жителям Дона напомнили правила пожарной безопасности в отопительный сезон

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В Ростовской области начало холодать, и уже скоро жители начнут использовать печи и отопительные приборы для поддержания тепла в домах. По статистике, именно с наступлением холодов резко возрастает количество пожаров в жилом секторе.

Новости Ростовской области

Так, в частных домовладениях пожары чаще всего возникают при нарушении правил безопасности во время эксплуатации печей. Среди причин возгораний — перекал печи, трещины в кирпичной кладке, применение для растопки  легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из печи горящих углей. Для собственной безопасности необходимо вовремя обслуживать печи и не допускать нарушений условий эксплуатации. А также не забывать, что пожар в жилом доме может привести к травмам и гибели людей.

«Накануне отопительного периода в регионе проводится обширная профилактическая работа, в том числе подворовые обходы. Во время таких выходов сотрудники противопожарной службы инструктируют население. Особое внимание уделяется правилам эксплуатации бытовых электронагревательных приборов и безопасному использованию печного отопления», — отмечает директор департамента по ЧС Ростовской области Павел Нудгин.

Для того чтобы в холодное время в вашем доме было и тепло, и безопасно, рекомендуется соблюдать простые правила:

  • не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы;
  • не включайте в электросеть сразу несколько мощных приборов: электроплиту, электрокамин, чайник и другие. Перегрузка сети может вызвать короткое замыкание;
  • не используйте самодельные и неисправные отопительные приборы.

Особое внимание следует уделять и правильной эксплуатации газовых приборов. Включенные газовые приборы нельзя оставлять без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье. Открывая кран газопровода, проверьте, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем как зажечь газовую горелку, нужно сначала зажечь спичку, и лишь затем открывать кран горелки. Не отогревайте замерзшие газовые трубы паяльной лампой или факелом.

И главное — не оставляйте одних дома детей, когда горит газовая плита, топится камин, печь или включены электроприборы.

В случае пожара звоните по номерам 101 или 112.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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