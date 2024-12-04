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Жителя Таганрога избили и ограбили по пути на работу

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В Таганроге 56-летний мужчина рано утром шел на работу, когда на него напал грабитель, избил и отобрал рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Таганрога

Таганрожец обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции № 3. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний местный житель.

Оказалось, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения шел по улице, когда заметил идущего навстречу мужчину. Он попросил у него закурить, тот отказал. Тогда преступник догнал его, ударил по голове, повалил на землю и нанес еще несколько ударов ногами. После чего отобрал рюкзак и скрылся. Деньги в сумме 1200 рублей, которые были в рюкзаке, фигурант потратил, а остальное – выбросил.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, он заключен под стражу.

Ранее мы рассказали, что дончанин в магазине требовал пиво, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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