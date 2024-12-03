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Дончанин в магазине требовал пиво, угрожая предметом, похожим на пистолет

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Разбойник задержан и взят под стражу, а предмет направлен на баллистическую экспертизу.

Новости Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин, сообщает донская полиция.

Молодой мужчина зашел в магазин и, угрожая предметом, внешне похожим на пневматический пистолет, потребовал от продавца передать ему бутылку пива. Получив бутылку, злоумышленник не остановился и с угрозами потребовал пива у покупателей. Получив желаемое, мужчина скрылся с места преступления.

Однако в кратчайшие сроки разбойник был задержан сотрудниками полиции. 25-летний местный житель взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Предмет, похожий на пистолет, которым мужчина угрожал продавцу и покупателям, направлен на баллистическую экспертизу.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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