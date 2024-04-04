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Жителя Ростовской области с живым крокодилом задержали на границе

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Житель Ростовской области пытался незаконно вывезти в Казахстан живого крокодила по кличке Бакс. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Новости Ростовской области

В Оренбургской области в пункте пропуска Орск таможенники в кузове малотоннажного грузовика обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом длиной 1,8 метра.

За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области, у которого не оказалось разрешительных документов для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт. Оказалось, что крокодила зовут Бакс, мужчина приобрел его в 2009 году.

Крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения, — пишет источник.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).

Фото пресс-служба Федеральной таможенной службы

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Таганрогская правда
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