Главная » Новости Ростовской области

Жителя Дона осудят за нападение на ветерана и его семью

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении ростовчанина, который напал на ветерана боевых действий и членов его семьи. Фигурант обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел в июне нынешнего года в Ростове на проспекте Ленина. Обвиняемый вступил в конфликт с ветераном боевых действий, который гулял вместе с супругой и двумя детьми. Во время ссоры обвиняемый нанес удары рукой и ногой мужчине, а затем попытался ударить его супругу, но промахнулся, попав в девочку, которую женщина держала на руках. Также обвиняемый распылил в потерпевших содержимое газового баллончика.

По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствием собрано достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что дончанку будут судить за получение пенсии по «липовой» справке об инвалидности.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru