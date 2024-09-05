Жителя Дона осудят за нападение на ветерана и его семью

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении ростовчанина, который напал на ветерана боевых действий и членов его семьи. Фигурант обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Инцидент произошел в июне нынешнего года в Ростове на проспекте Ленина. Обвиняемый вступил в конфликт с ветераном боевых действий, который гулял вместе с супругой и двумя детьми. Во время ссоры обвиняемый нанес удары рукой и ногой мужчине, а затем попытался ударить его супругу, но промахнулся, попав в девочку, которую женщина держала на руках. Также обвиняемый распылил в потерпевших содержимое газового баллончика.

По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствием собрано достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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