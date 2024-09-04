Дончанку будут судить за получение пенсии по «липовой» справке об инвалидности

Необоснованные выплаты за несколько лет составили почти 600 тысяч рублей.

На Дону будут судить жительницу Каменского района по обвинению в мошенничестве при получении выплат по инвалидности, сообщает следком по региону.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемая незаконно получила справку об установлении инвалидности и выписку из акта освидетельствования, согласно которым ей была необоснованно установлена вторая группа инвалидности бессрочно, сообщает источник.

На основании этих документов в период с сентября 2016 по декабрь 2020 года женщина необоснованно получила выплаты в размере более 597 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следком по РО