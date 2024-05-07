В четырех городах Ростовской области, в том числе в Таганроге, пройдет грантовая программа «Мама-предприниматель». Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям.

Прием заявок в программу уже стартовал. Ее участниками могут стать женщины, находящиеся в декретном отпуске или имеющие несовершеннолетних детей и планирующие организовать собственное дело. А также таганроженки, ведущие предпринимательскую деятельность не более одного года на момент реализации программы в регионе.

Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц.

В донском регионе обучающая программа состоится с 1 июня по 3 июля в четырех городах: Ростове, Донецке, Таганроге и Волгодонске. Итоговая защита проектов в рамках регионального этапа и определение победительницы, которой вручат грант на 100 тысяч рублей, пройдет в донской столице.

В очном формате участницы проведут анализ действующего бизнеса или диагностику жизнеспособности новых бизнес-идей, узнают о способах формирования эффективной команды, познакомятся с методикой анализа конкурентной среды и так далее.

Участие в мероприятии бесплатное благодаря президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатором на областном уровне выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Ростовской области и министерства экономического развития Ростовской области.

Для участия в программе необходима регистрация. Подробности можно узнать по ссылке . Телефон регионального центра «Мой бизнес: 8(804)333-32-31.

Фото donland.ru