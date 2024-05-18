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Жительницы Дона могут принять участие в кастинге Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2024»

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Победительницу офисного конкурса красоты ждет приз в 3 млн рублей и рекламные контракты с известными российскими брендами.

Новости Ростовской области

15 июня в Ростове-на-Дону состоится кастинг 15-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис». Пройти его могут жительницы Ростовской области — офисные сотрудницы местных компаний. Участие в конкурсе  абсолютно бесплатное.

Отправить заявку может любая девушка от 20 до 35 лет, работающая в офисе. Для этого нужно до 10 июня заполнить анкету. Семейное положение претендентки не имеет значения, — рассказали организаторы конкурса.

Победительница сезона получит 3 млн рублей, титул «Мисс Офис — 2024» и рекламные контракты с тремя российскими брендами. Предусмотрено также несколько почётных титулов и ценные призы: путешествия, гаджеты последних моделей, ювелирные украшения, брендовая одежда и косметика, сертификаты на обучение и многое другое.

Кастинг-тур «Мисс Офис» проходит с марта по август: 25 очных кастингов в России и онлайн-кастинги для зарубежных участниц. Для конкурсанток, чьих городов не оказалось в списке, проводятся дистанционные отборочные испытания.

Поддерживать землячек на кастинге будет Елизавета Бабенко, финалистка «Мисс Офис — 2023». Именно она попала в финал проекта в прошлом сезоне, сумев обойти более 30 тысяч девушек, отправивших свои анкеты на конкурс. В этом году у Елизаветы ответственная миссия: она стала членом жюри первого отборочного этапа.

В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Таганрогская правда
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