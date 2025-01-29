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Жительнице Таганрога свои пенсионные права пришлось отстаивать в суде

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Пенсионные права жительницы Таганрога защитила прокуратура в судебном порядке.

Город

В надзорное ведомство обратилась таганроженка, которой отказали в перерасчете пенсии. Прокуратура Таганрога провела проверку соблюдения федерального законодательства.

«Установлено, что заявительница обратилась в отделение Соцфонда по вопросу перерасчета пенсии по старости. Однако ей было необоснованно отказано, поскольку сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные документы, подтверждающие трудовую деятельность в тяжелых условиях на протяжении 10 лет», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

После вмешательства надзорного ведомства, в судебном порядке, размер пенсии был определен в соответствии с законом — произведен перерасчет на сумму свыше 320 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура помогла дончанину оформить пособие на ребенка.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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