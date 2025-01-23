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Прокуратура помогла дончанину получить пособие на ребенка

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Ранее мужчине отказали из-за якобы имеющегося вклада в банке.

Новости Ростовской области

Прокуратура Ростовской области помогла восстановить права мужчины на получение положенной ему социальной выплаты.

В надзорное ведомство пожаловался житель Семикаракорского района. Ранее он обратился в клиентскую службу отделения Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако в Фонде ему отказали, сославшись на имеющийся у заявителя доход по вкладу в банке, хотя открытых счетов у заявителя не было, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования нарушения устранены, выплата назначена, говорится в сообщении.

Фото: ВК прокуратуры РО

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новости прокуратура Ростовская область социальные выплаты
Таганрогская правда
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