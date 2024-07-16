Жительнице Таганрога пересчитали пенсию по требованию прокуратуры

После обращения в прокуратуру Таганрога местной жительнице сделали перерасчет пенсии на 123 тысячи рублей.

В прокуратуру обратилась пенсионерка с заявлением о нарушении ее прав.

«В ходе проверки установлено, что заявительница через региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ пыталась оформить перерасчет пенсии по старости. Однако ей в этом было отказано — сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокурором руководителю отделения Соцфонда внесено представление.

После вмешательства надзорного ведомства размер пенсии жительницы Таганрога был определен в соответствии с законом, произведен перерасчет на сумму свыше 123 тысяч рублей.

Фото из архива «Таганрогской правды»