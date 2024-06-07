Жительнице Таганрога необоснованно отказали в начислении детских выплат

Чтобы отстоять свои права, матери двоих детей пришлось обращаться в прокуратуру.

Прокуратура Таганрога провела проверку соблюдения городским отделением Социального фонда России федерального законодательства.

Установлено, что мать двоих детей обратилась в Соцфонд с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Однако сотрудниками учреждения ей в начислении выплат было необоснованно отказано, — сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокуратура Таганрога обратилась в суд с иском о защите прав жительницы города.

Судом исковые требования удовлетворены. Мера социальной поддержки женщине назначена, произведен перерасчет на сумму более 220 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге семье ребенка-инвалида предоставили квартиру по требованию прокуратуры.

Фото из архива «Таганрогской правды»