В Таганроге семье ребенка-инвалида предоставили квартиру по требованию прокуратуры

С 2018 года в Таганроге семья ребенка-инвалида не была обеспечена благоустроенным жильем. Матери несовершеннолетнего пришлось обратиться в прокуратуру, где начали проверку соблюдения жилищного законодательства.

В ходе проверки установлено, что мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2018 году семья поставлена на учет в качестве лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. Несмотря на это, администрация города обязательства по предоставлению жилья не исполнила, — говорится в сообщении пресс-службы областного надзорного ведомства.

Прокуратура Таганрога обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципалитета предоставить квартиру во внеочередном порядке.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены — семье предоставлена благоустроенная квартира.

Ранее мы сообщали, что по требованию прокуратуры педагогам Таганрога пересчитали выплаты и компенсации. В общей сложности перерасчет произведен на сумму около 3,5 млн рублей. Должностные лица, виновные в нарушении, привлечены к ответственности.

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