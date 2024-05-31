Главная » Новости Таганрога

В Таганроге семье ребенка-инвалида предоставили квартиру по требованию прокуратуры

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

С 2018 года в Таганроге семья ребенка-инвалида не была обеспечена благоустроенным жильем. Матери несовершеннолетнего пришлось обратиться в прокуратуру, где начали проверку соблюдения жилищного законодательства.

Новости Таганрога

В ходе проверки установлено, что мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2018 году семья поставлена на учет в качестве лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. Несмотря на это, администрация города обязательства по предоставлению жилья не исполнила, — говорится в сообщении пресс-службы областного надзорного ведомства.

Прокуратура Таганрога обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципалитета предоставить квартиру во внеочередном порядке.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены — семье предоставлена благоустроенная квартира.

Ранее мы сообщали, что по требованию прокуратуры педагогам Таганрога пересчитали выплаты и компенсации. В общей сложности перерасчет произведен на сумму около 3,5 млн рублей. Должностные лица, виновные в нарушении, привлечены к ответственности.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети-инвалиды жильё прокуратура Таганрога Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru