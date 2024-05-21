Жительнице Ростова дали пять лет колонии за попытку откупить сына от службы в армии

Женщина пыталась дать взятку в 250 тыс. рублей.

В Ростове суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в покушении на дачу взятки (п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Судом было установлено, что в ноябре 2022 года подсудимая передала должностному лицу через посредника 250 тыс. рублей за освобождение ее несовершеннолетнего сына от прохождения военной службы по призыву. Поскольку посредник деньги никому не передал, умысел подсудимой не доведен до конца, сообщили в прокуратуре региона.

Суд приговорил ростовчанку к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура РО