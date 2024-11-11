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Жительница села под Таганрогом перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

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Женщина думала, что покупает товар для выгодной перепродажи.

Новости Таганрога

Об очередном способе выманивания денег у граждан рассказали в донской полиции. На этот раз мошенники «раскрутили» жертву на крупную сумму, предложив ей дополнительный заработок путем перепродажи товара на одной из интернет-платформ.

В полицию Таганрога обратилась 56-летняя жительница Неклиновского района, потерявшая из-за уловки мошенников более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Предложение заработать на торговой интернет-платформе женщина получила в мессенджере. Позвонив на указанный в сообщении номер, она узнала, что ей нужно приобрести товар на определенную сумму для последующей продажи и получения прибыли.

«Следуя инструкциям, потерпевшая в течение нескольких дней переводила свои сбережения на банковские счета мошенников, полагая, что покупает товар. В итоге она перевела 732 000 рублей. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сообщает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Фото: Изображение от jcomp на Freepik

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Таганрогская правда
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