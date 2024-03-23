Жительница Ростовской области заключена под стражу за убийство

В Ростовской области задержана 45-летняя жительница Батайска, которая обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено 12 марта в квартире дома на улице Половинко в городе Батайске. Во время ссоры со своим 48-летним сожителем фигурантка нанесла ему удар ножом в грудь. От полученного ранениямужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления женщина была задержана.

В ходе допроса она полностью признала вину и была заключена под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото rostov.sledcom.ru