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Жительница Ростова пыталась поджечь три торговых центра

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В Ростове сотрудники полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, которая запустила фейерверки в помещениях двух торговых центров, а также устроила поджог в третьем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Полицейские выяснили, что в первых двух случаях ростовчанка под видом клиента заходила в магазины, ставила там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия. А вот по пути в третий торговый центр она купила канистру бензина на заправке, пришла в магазин, разлила горючее и подожгла, после чего вновь скрылась. Во всех случаях персонал и посетители магазинов были эвакуированы, никто не пострадал.

Когда нарушительницу задержали, она рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный «безопасный счет», а также организовать поджоги в торговых центрах города.

В настоящее время в отношении 33-летней жительницы Ростова возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мы рассказали, что на Дону 18-летняя девушка угнала машину у своего знакомого.

Иллюстрация скрин видео ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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