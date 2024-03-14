Жительница донского поселка до смерти забила палкой сожителя

В Ростовской области будут судить 42-летнюю жительницу поселка Койсуг Азовского района, которая обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В декабре минувшего года фигурантка в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим 43-летний сожителем и нанесла ему множественные удары деревянной палкой по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления фигурантка была задержана и помещена под стражу. Установлено, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что житель Ростовской области напал с саблей на приятеля.

Фото rostov.sledcom.ru