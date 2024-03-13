Житель Ростовской области напал с саблей на приятеля

В Ростовской области задержан 51-летний житель Новочеркасска, который подозревается в убийстве. Фигурант напал на знакомого с предметом, похожим на саблю, сообщает региональный Следком.

Преступление было совершено 9 марта. Подозреваемый во время совместного застолья поссорился со своим 43-летний приятелем и нанес ему множественные колото-резаные ранения предметом, похожим на саблю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, а также иные значимые для следствия вещественные доказательства. Назначено проведение судебных экспертиз.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото rostov.sledcom.ru