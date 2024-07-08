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Жители Таганрога жалуются на несанкционированный сброс мусора в балку Малая Черепаха

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Многолетние обращения в различные инстанции по этому вопросу не дают результата.

#ЖКХ

В соцсетях и СМИ жители Таганрога пишут о захламленности мусором балки Малая Черепаха в районе бывшего Кожевенного завода.

«У нас просто крик души! Речь идет о свалке мусора на перекрестке ул. Социалистической и пер. 1-го Кожевенного. Там изначально было установлено ограждение, которое уже сгнило и мусор летит в речку. Складируют все подряд – старую мебель, велосипеды, пришедшую в негодность сантехнику. Малая Черепаха  впадает в Таганрогский залив, мусор несет в море, на пляжи», — такое обращение пришло в редакцию «Таганрогской правды».

Жители Таганрога сообщают, что пытаются сами убирать свалки, но они появляются вновь и вновь. Удручает горожан и состояние ливневок в этом районе, которые, по их мнению, также захламлены. Таганрожцы сообщают, что когда идет даже незначительный дождь, уровень Малой Черепахи поднимается и мусор разносит по переулкам.

За разъяснениями мы обратились в администрацию города.

«В настоящее время сложилась неблагоприятная обстановка на открытых участках русла балки Малая Черепаха. На отдельных участках русла жители самовольно установили ограждения и возвели хозяйственные постройки. Это привело к тому, что русло балки оказалось зауженным от 6 до 2,5 метров. Из-за чего ухудшился сток воды по балке, что привело к подтоплению отдельных жилых домов», — говорится в комментарии.

Работы по расчистке балки Малая Черепаха в местах скопления мусора для улучшения стока ливневых вод проводились в апреле и июне 2024 года. Подрядная организация чистила русло там, где была возможность это сделать вручную, так как отсутствует проезд для техники.

«На расчистку русла балки Малая Черепаха и покос камыша необходимо привлечение техники и дополнительных финансовых затрат», — отметили в администрации Таганрога.

Что касается ливневок, то они, по заверениям городских властей, работают в штатном режиме. Работы по очистке и содержанию выполняются по заявкам, выданным подрядным организациям.

Фото из архива (МКУ «Благоустройство»)

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Таганрогская правда
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