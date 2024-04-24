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Из русла реки Малая Черепаха в Таганроге убрано 5 кубометров мусора

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Жители Таганрога прислали в одно из местных интернет СМИ фотографии русла реки Малая Черепаха, захламленной мусором. И предположили, что эта река — самая грязная в городе.

Благоустройство

Фото были сделаны в районе улицы Социалистической. За разъяснениями мы обратились в администрацию города.

12 апреля из русла Малой Черепахи было убрано 12 кубометров муссов. Уборка этой реки проводится на регулярной основе, — говорится в комментарии.

Ранее мы сообщали, что таганрожцы, живущие в районе бухты Андреева, возмущены тем, что им приходится дышать пылью, которая регулярно разносится по микрорайону от шлакодробилки, расположенной на территории АО «Тагмет». Решить эту проблему предприятие намерено с помощью возведения защитной стены.

Фото «Блокнот Таганрог»

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