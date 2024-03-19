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Жители Таганрога выбирают сквер для благоустройства

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Жители Таганрога выбирают для благоустройства один из трех скверов, расположенных на территории города. В Ростовской области голосование за выбор объектов продлится до 30 апреля.

Новости Таганрога

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году таганрожцы могут выбрать одну из представленных территорий:

— Сквер «Бакинский» (расположен между пер. 4-м Новым, ул. М. Жукова и ул. Бакинской);

— Сквер Петра I (расположен на Комсомольском бульваре, 7-б);

— Сквер «Школьный (ул. Москатова, 2-2).

Все объекты прошли региональную модерацию. Проголосовать можно на сайте 61.gorodsreda.ru. только за одну из представленных территорий и только в своем населенном пункте.

Всего в Ростовской области в голосовании принимает участие 137 объектов, расположенных во всех городах и районах области. Проголосовать за понравившийся парк или свер могут дончане старше 14 лет. За прошедшие выходные за обновленные территории отдали свои голоса порядка 36 тысяч человек.

Фото 61.gorodsreda.ru

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Таганрогская правда
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