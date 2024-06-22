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Жители Таганрога стали чаще торговать в неустановленных местах

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Летом в Таганроге увеличилось число нарушений, связанных с осуществлением торговли в неустановленных местах. Об этом сообщил начальник межрайонного отдела № 5 Административной инспекции Ростовской области Андрей Ананий.

Город

Сотрудники инспекции провели рейд на улицах города по выявлению нарушителей и убедились, что их стало намного больше.

«Эта ежегодная тенденция обусловлена, прежде всего, активизацией сезонной торговли. По каждому факту допущенных нарушений составлены протоколы по ст. 8.2 областного закона «Об административных правонарушениях». Нарушителям грозит наказание в виде штрафов», — отметил Андрей Ананий.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в популярных у подростков местах отдыха работают патрули.

Иллюстрация скрин видео ВК Административной инспекции РО

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Таганрогская правда
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