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В Таганроге в популярных у подростков местах отдыха работают патрули

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Летние каникулы в разгаре. На улицах, в парках, на пляжах и других общественных местах Таганрога появилось много подростков, которые зачастую предоставлены сами себе. В соцсетях горожане рассказывают о том, что в некоторых случаях молодые люди ведут себя, мягко говоря, вызывающе.

Город

Одно из сетевых изданий опубликовало обращение таганроженки, которая рассказала, что на детской площадке парка им. Горького подростки 11-12 лет выражались ненормативной лексикой и вели себя неадекватно. Стоит ли говорить о том, что за воспитание и поведение детей, особенно во время каникул, в первую очередь должны отвечать родители?

Что же касается городских властей, то они не остаются в стороне. Как нам сообщили в администрации Таганрога, в целях предупреждения конфликтных ситуаций и контроля поведения несовершеннолетних городским управлением образования организовано патрулирование объектов с массовым пребыванием граждан, популярных  среди детей и подростков. В состав патрулей входят члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители  АНО «Клуб молодого педагога» и представители родительской общественности. Кроме того, в классных и родительских чатах, госпабликах размещается информация о правилах поведения в общественных местах. Также в них есть афиши предстоящих городских культурно-массовых мероприятий и информация о графиках работы спортивных площадок по месту жительства.

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Таганрогская правда
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