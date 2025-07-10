Главная » Новости Таганрога

Жители Таганрога предложили вручать вежливым водителям «Диплом пассажирских симпатий»

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

Первый диплом, пока виртуальный, получил водитель 35-го автобуса по имени Звиад.

Новости Таганрога

Таганрожцы довольно критично относятся к работе общественного транспорта — негативных комментариев в соцсетях достаточно. Но умеют горожане замечать и хорошее. Теплый пост о водителе 35-го автобуса в паблике «Мой Таганрог» разместила одна из подписчиц.

«Предлагаю хорошую историю о таганрогском водителе автобуса 35-го маршрута, об улыбчивом парне с грузинским именем Звиад. Часто езжу с ним, утром или вечером, на работу — с работы. Он обладает ценнейшими для его профессии качествами — доброжелательностью и удивительной стрессоустойчивостью. Думала, что это только моё личное восприятие человека, но, разговорившись с людьми в салоне, поняла –- так считают и другие постоянные пассажиры», — написала Татьяна Короленко.

И предложила вручать вежливым водителям городского транспорта народный «Диплом пассажирских симпатий». А руководству транспортных компаний, где работают такие водители, — премировать их достойной суммой.

«Давайте видеть и, главное, ценить хорошее!», — обратилась к горожанам Татьяна.

Для Звиада уже подготовлен такой диплом, он размещен в паблике.

Отметим, что пост собрал более 50 комментариев, большинство из которых положительные. Люди вспомнили и других таганрогских водителей, которые уважительно относятся к пассажирам, встречают и провожают их с юмором и получают удовольствие от своей работы.

Фото: ВК «Мой Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автобусы Движение Первых транспорт Таганрог хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru