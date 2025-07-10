Жители Таганрога предложили вручать вежливым водителям «Диплом пассажирских симпатий»

Первый диплом, пока виртуальный, получил водитель 35-го автобуса по имени Звиад.

Таганрожцы довольно критично относятся к работе общественного транспорта — негативных комментариев в соцсетях достаточно. Но умеют горожане замечать и хорошее. Теплый пост о водителе 35-го автобуса в паблике «Мой Таганрог» разместила одна из подписчиц.

«Предлагаю хорошую историю о таганрогском водителе автобуса 35-го маршрута, об улыбчивом парне с грузинским именем Звиад. Часто езжу с ним, утром или вечером, на работу — с работы. Он обладает ценнейшими для его профессии качествами — доброжелательностью и удивительной стрессоустойчивостью. Думала, что это только моё личное восприятие человека, но, разговорившись с людьми в салоне, поняла –- так считают и другие постоянные пассажиры», — написала Татьяна Короленко.

И предложила вручать вежливым водителям городского транспорта народный «Диплом пассажирских симпатий». А руководству транспортных компаний, где работают такие водители, — премировать их достойной суммой.

«Давайте видеть и, главное, ценить хорошее!», — обратилась к горожанам Татьяна.

Для Звиада уже подготовлен такой диплом, он размещен в паблике.

Отметим, что пост собрал более 50 комментариев, большинство из которых положительные. Люди вспомнили и других таганрогских водителей, которые уважительно относятся к пассажирам, встречают и провожают их с юмором и получают удовольствие от своей работы.

Фото: ВК «Мой Таганрог»