Жители Таганрога отмечают Вербное воскресенье

За неделю до Светлого Христова Воскресения православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим — праздник, называемый в народе Вербным воскресеньем.
Вчера вечером и сегодня таганрожцы в храмах и рядом с ними святили веточки вербы. Традиция эта многовековая, но сегодня людей с вербой было особенно много — больше, чем в прошлые годы. Окропляемые святой водой вместе с вербой, люди светились радостью.
А серые пушистые веточки теперь останутся в домах и будут согревать своим хозяевам и взгляд, и душу.
Антон Сахновский, фото автора