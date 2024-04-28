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Жители Таганрога отмечают Вербное воскресенье

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За неделю до Светлого Христова Воскресения православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим — праздник, называемый в народе Вербным воскресеньем.

Новости Таганрога

Вчера вечером и сегодня таганрожцы в храмах и рядом с ними святили веточки вербы. Традиция эта многовековая, но сегодня людей с вербой было особенно много — больше, чем в прошлые годы. Окропляемые святой водой вместе с вербой, люди светились радостью.

А серые пушистые веточки теперь останутся в домах и будут согревать своим хозяевам и взгляд, и душу.

Антон Сахновский, фото автора

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Таганрогская правда
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