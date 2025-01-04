Жители Таганрога на новогодние программы в музей «Самбекские высоты» могут приехать на экскурсионном автобусе



На новогодние каникулы музей «Самбекские высоты» приготовил программу интересных мероприятий для ребят разных возрастов и взрослых. Посетить их можно до 8 января включительно.

«Чтобы приехать в музей в эти дни, вам не придется заранее беспокоиться о транспорте. Наш автобус будет курсировать из Таганрога на «Самбекские высоты» и обратно», — рассказали в музее.

Во время каждой поездки проводится экскурсионное обслуживание. Экскурсии по пути из Таганрога в музей и обратно расскажут о ключевых событиях военных лет, связанных с этими местами.

Расписание экскурсионного автобуса с 5 по 8 января:

из Таганрога на «Самбекские высоты» (Новый вокзал. Остановка общественного транспорта за стоянкой 31 автобуса) — 10.00;

из «Самбекских высот» в Таганрог — 11.30;

из Таганрога на «Самбекские высоты» — 12.00.

из «Самбекских высот» в Таганрог — 15.00.

Номер телефона для справок: +7 (8634) 38-28-00.

Афиша мероприятий с 5 по 8 января

Мастер-классы в творческой лаборатории музея:

«Вещь мешок Деда Мороза» — ребята смогут создать поделку, которая им пригодится в эти зимние каникулы — красивый новогодний мешочек для сладостей из фоамирана.

«Новогодний микс» — дети любят всё яркое и праздничное и, главное, необычное. Поэтому мастера нашей лаборатории разработали мастер-класс по изготовлению открытки в технике айрис-фолдинг, которую можно будет подарить на Новый год кому-то из близких или друзей.

5 января — лекция «Согревая Победу» — научный сотрудник Вадим Лапин расскажет о том, как в условиях суровых военных зим красноармейцы и мирные граждане, не теряя веры в победу, находили способы обогреться. Вы узнаете о разнообразных приспособлениях для теплопередачи, о зимней форме РККА и о том, что может согреть не только физически, но и духовно. Лекция также поможет погрузиться в те далекие годы и узнать, как праздновали Новый год на фронте и в тылу.

6 января — тематическая экскурсия «Только пули свистят по степи». На экскурсии опытный научный сотрудник Андрей Куликов расскажет об истории появления многозарядного и автоматического оружия времен Великой Отечественной войны.

7 января — тематическая экскурсия «Войска НКВД в боях за Ростовскую область. Зима 1941 г.» О подвигах войск НКВД на донской земле расскажут научные сотрудники Эдуард Пантелеев и Родион Гусаков. Гости музея любого возраста узнают о защите мирных городов, борьбе с диверсантами и предателями, о невидимых радиоразведчиках и отважных рейдах по льду Азовского моря.

8 января — лекция «Любовь на войне». Организованные группы учащихся среднего звена, старшеклассников и студентов (14-18 лет) узнают о чувстве, которое в реалиях военного времени напоминало о мирной жизни, человеческом тепле и давало людям надежду.

Все лекции, игры, экскурсии и мероприятия проводятся по предварительной записи по телефону: 8(8634)38-28-00. Запись на мастер-классы не обязательна Они проходят в течение рабочего дня музея.

Фото музея «Самбекские высоты»