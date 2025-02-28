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Жители Таганрога могут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей в торговых центрах города

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В Таганроге специалисты сектора защиты прав потребителей управления потребительского рынка организуют выездные встречи на базе торговых центров. Мероприятия проводятся в соответствии с планом проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, сообщает администрация города.

Город

Таганрожцы получат консультации по теме девиза Всемирного дня прав потребителей в 2025 году: «Стабильный переход к устойчивому образу жизни».

Мероприятия пройдут в следующих торговых центах:

  • 3 марта с 15 до 17 часов в ТРК «Лето», по адресу: ул. Чучева, 32-1, 38;
  • 5 марта с 15 до 17 часов в гипермаркете «Лента», по адресу: ул. 2-я Советская, 74 Б;
  • 10 марта с 15 до 17 часов в ТЦ «Сити-Центр», по адресу: пер. Гоголевский, 2-2.

Получить консультации специалистов смогут все желающие.

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администрация Таганрога консультации права потребителей Таганрог
Таганрогская правда
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