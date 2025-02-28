Жители Таганрога могут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей в торговых центрах города

В Таганроге специалисты сектора защиты прав потребителей управления потребительского рынка организуют выездные встречи на базе торговых центров. Мероприятия проводятся в соответствии с планом проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, сообщает администрация города.

Таганрожцы получат консультации по теме девиза Всемирного дня прав потребителей в 2025 году: «Стабильный переход к устойчивому образу жизни».

Мероприятия пройдут в следующих торговых центах:

3 марта с 15 до 17 часов в ТРК «Лето», по адресу: ул. Чучева, 32-1, 38;

5 марта с 15 до 17 часов в гипермаркете «Лента», по адресу: ул. 2-я Советская, 74 Б;

10 марта с 15 до 17 часов в ТЦ «Сити-Центр», по адресу: пер. Гоголевский, 2-2.

Получить консультации специалистов смогут все желающие.