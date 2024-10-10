Жители Таганрога могут оплатить налоги на почте

Жители Таганрога могут оплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество в почтовых отделениях.

В Ростовской области Почта России приступила к доставке писем с налоговыми уведомлениями. Жители могут сразу оплатить налоги в почтовом отделении при получении такого письма. Деньги поступят на счёт налоговой службы в режиме реального времени.

«Налоговые уведомления почтальоны вручают заказными письмами лично в руки получателям. Если адресата не окажется дома, то почтальон оставит в почтовом ящике извещение на получение заказного письма в ближайшем почтовом отделении, где они хранятся в течение 30 календарных дней», — рассказали в пресс-службе Почты России.

Для оплаты налога на почте нужно отдать квитанцию оператору. Если квитанции с собой нет, сотрудник поможет узнать сумму налога по номеру ИНН. После оплаты выдаётся чек. Оплачивать налоги можно и на дому — почтальон примет оплату с помощью мобильного почтово-кассового терминала.

Фото Почты России