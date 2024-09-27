В воскресенье, 29 сентября, День открытых дверей пройдет в культурно-просветительском центре Греческой национально-культурной автономии города Таганрога.

Участникам мероприятия расскажут о работе центра, реализации интересных проектов и предстоящих планах. Можно будет пообщаться с преподавателями. А также записаться на курсы по изучению греческого языка (в детскую группу и взрослые группы в зависимости от уровня знаний) к преподавателям Йоргосу Пападимитриу и Анатолию Боженко. Или на занятия по греческим танцам к Дмитрию Кесидису.

День открытых дверей будет проходить в здании центра по адресу: ул. Греческая, 81, 2 этаж. Начало в 12.00.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходит фестиваль «Старшее поколение».

Фото Владимира Прозоровского